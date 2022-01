Einkaufen in Rheinberg : Wieder Sondermärkte in Ossenberg

Ossenberg Der Wochenmarkt auf dem Ossenberger Dorfplatz soll auch im neuen Jahr mit ausgefallenen Aktionen attraktiver gemacht werden. Am 8. Januar gibt es zum Beispiel Gratis-Berliner für alle Besucher.

So beginnt auf dem Ossenberger Dorfplatz am Samstag, 8. Januar, die Aktion „Willkommen 2022“, bei der es am Stand der Bäckerei Ernsting Gratis-Berliner für Marktbesucher geben soll, solange der Vorrat reicht.

Zu Ostern sind im April Bastelaktionen mit dem Osterhasen für die Kinder geplant, während am 13. August alle i-Dötzchen auf den Ossenberger Wochenmarkt eingeladen sind. Sie können sich von den Händlern ihre Schultüten füllen lassen. Der Weltkindertag mit Clown, Luftballonbasteleien, Hüpfburg und Gratis-Eis steht am 17. September auf dem Programm. Informationen aus erster Hand gibt es am 14. Mai zur Landtagswahl in NRW. Viele Parteien werden sich und ihre Kandidaten an diesem Tag vorstellen.