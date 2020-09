Stichwahl in Rheinberg : Wieder hohe Briefwahlbeteiligung

Rheinberg Das Wahlamt der Stadt Rheinberg hat mehr als 5700 Unterlagen verschickt. Damit dürfte sich die Briefwahlbeteiligung auf dem Niveau der Hauptwahl bewegen, rechnet man im Rheinberger Wahlamt.

Die Unterlagen seien am Donnerstag und Freitag verschickt worden. Zur Rücklaufquote konnte man noch keine Aussage treffen. Wesentliche Probleme bei der Zustellung habe es nicht gegeben. Wer allerdings bis heute seine beantragten Briefwahlunterlagen nicht im Postkasten hat, sollte sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen. Bis Freitag 18 Uhr können noch Unterlagen ausgestellt werden. Wer seine beantragten Briefwahlunterlagen nicht erhält und statt dessen am Sonntag ins Wahllokal geht, kann sein Kreuzchen nicht machen. „Bei uns sind die Unterlagen als zugestellt vermerkt, das wäre dann eine doppelte Wahl“, so Silvia Retz vom Wahlamt.