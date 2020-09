Chemiewerk in Rheinberg : Wieder eine Wolke bei Inovyn

Rheinberg Im Rheinberger Chemiewerk sind planmäßig Wartungsarbeiten durchgeführt worden. Beim Wiederanfahren der Allychlorid-Anlage sind Wasser und CO2 ausgetreten. „Ein harmloser Vorgang“, versicherte der Werkleiter.

Rheinberg Aus der Sicherheitsfackel des Rheinberger Chemiewerks Inovyn ist am Donnerstagvormittag eine Flamme sichtbar gewesen. Wie Werkleiter Frank Van Rompuy am Nachmittag auf Nachfrage sagte, habe es sich dabei um einen „vollkommen harmlosen“ Vorgang gehandelt. Entsprechend der Betriebsgenehmigung sei Propengas verbrannt worden, ein rein organischer Stoff, der sich rückstandsfrei verbrennen lasse. Mit der Flamme seien an Verbrennungsprodukten Wasser und CO 2 ausgetreten, sonst nichts. Van Rompuy: „Es gibt keinen Zusammenhang mit dem Vorfall am 11. Juli.“ Damals war aus der Sicherheitsfackel der Vinylchlorid-Anlage eine große schwarze Wolke ausgetreten, die auch Salzsäure transportierte. Im Nachhinein meldeten sich rund 80 Rheinberger und klagten über Schäden an Autolack, Dachflächenfenstern, Gartenmöbeln und Markisen oder Pavillons. Inovyn hatte einen Sachverständigen beauftragt und reguliert momentan noch die Schäden.