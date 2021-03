Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Wieder blaue Masse im Orsoyer Kuhteich

Orsoy Schon zum zweiten Mal in diesem Monat rückte die Feuerwehr zu dem Gewässer am Ortseingang aus, um einen undefinierbaren Stoff abzuschöpfen. Ob es sich um wild entsorgte Farbe oder etwas anderes handelt, wird untersucht.

Die Moerser Einsatzkräfte hatten einen Nasssauger mitgebracht. Zwei Feuermänner der Einheit Orsoy stiegen mit Gummihosen in das Gewässer und saugten die Masse ab. Nach und nach beseitigten sie das undefinierbare Gemisch. Nach mehr als zwei Stunden war der Einsatz beendet. Auch Treibgut, Geäst und Wassergras, in dem sich die Flüssigkeit verfangen hatte, schöpften die Feuerwehrfrauen und -männer ab, so dass am Ende alle Spuren beseitigt waren. Worum es sich bei der Masse handelte, ist derzeit noch unklar. Der Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Kreises Wesel forderte ein Messfahrzeug vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW in Duisburg (Lanuv) an. Eine erste Probe vor Ort ergab, dass die Flüssigkeit unbedenklich sei. Sowohl der pH-Wert in Höhe von 8 als auch die Leitfähigkeit wiesen keine Gefahren auf. Auch andere Gewässer hätten pH-Werte in Höhe von 8, wurde gesagt. Kritisch werde es erst ab einen Wert von 10, wie es seitens des Lanuv hieß. Dennoch werde die Flüssigkeit an ein Labor weitergegeben, um diese einer genauen Prüfung zu unterziehen. Laut Unterer Wasserbehörde könne es sich auch um Dispersionsfarbe handeln. Erst eine genauere Überprüfung werde mehr Erkenntnisse liefern.