Blaulicht-Ticker : Erneuter Transporter-Diebstahl in Rheinberg

Die Polizei bittet um Mithilfe. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rheinberg Zum zweiten Mal ist in Rheinberg ein weißer Mercedes Sprinter gestohlen worden. Jetzt an der Binnefeldstraße am Rande der Reichelsiedlung. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, 16.20 Uhr, bis Mittwoch, 6.45 Uhr, einen weißen Mercedes Sprinter gestohlen, der an der Binnefeldstraße in Rheinberg geparkt war. Das Fahrzeug ist nach Angaben der Polizei auf das amtliche Kennzeichen KLE-WD 560 zugelassen. Bereits in der Nacht zu Dienstg war in Borth ein weißer Mercedes Sprinter mit Krefelder Kennzeichen gestohlen worden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rheinberg unter Telefon 02843 92760.

(RP)