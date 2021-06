Historische Häusernamen in Rheinberg : Wieder ein Haus mit altem Namen

Auf der Fassade des Hauses an der Gelderstraße 17 steht jetzt wie früher wieder der historische Name „Im Lindenbaum“. Foto: Armin Fischer

Rheinberg An der Fassade des Gebäudes Gelderstraße 17 steht jetzt der historische Name „Im Lindenbaum“. Fast 20 Hauseigentümer sind inzwischen dem Vorschlag von Werner Kehrmann gefolgt, die alten Namen wieder anzubringen.

Etwa 370 Häuser in der Rheinberger Innenstadt, so hat es Heimatforscher Werner Kehrmann für sein 2018 erschienenes Buch recherchiert, trugen einst historische Namen. Und hinter jeder Fassade steckt Geschichte und stecken Geschichten. Kehrmann arbeitet daran, dass diese alten Namen wieder auf die Häuserfassaden kommen. Mit einigem Erfolg: Knapp 20 Schriftzüge zieren schon Gebäude. Ob „Im reisenden Mann“ und „In der Stadt Amsterdam“ am Kattewall-Altenheim an der Orsoyer Straße oder „Im roten Pferd“ auf dem Friseursalon an der Rheinstraße – die alten Namen machen sich gut.