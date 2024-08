Schulungen bei der Stadt Rheinberg So wird man Solar-Berater

Eine verstärkte dezentrale Nutzung von Energie aus Photovoltaik sei ein wesentlicher Baustein für eine klimaneutrale Zukunft am Niederrhein, sagt die Stadt Rheinberg. Bereits im Jahr 2022 sind in Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Interessierte zu Bürger-Solar-Beratern qualifiziert worden. Seitdem haben rund 90 Haushalte aus den beiden Städten eine professionelle, kostenfreie und herstellerunabhängige Unterstützung auf dem Weg zur eigenen Photovoltaikanlage in Anspruch genommen.