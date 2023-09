Wochenkommentar Jetzt muss der Blick nach vorne gerichtet werden

Inzwischen dürfte es auch der Letzte mitbekommen haben: Die Planung des Mehrfamilienhauses am Südwall in Orsoy endete in einem Desaster, in Orsoy gingen die Menschen auf die Barrikaden, Kopfschütteln und Häme beherrschten das Bild. Die Rheinberger Bauverwaltung hat ordentlich Prügel bezogen und eine Kehrtwende hinlegen müssen, weil die Politik sich so klar wie selten positioniert hat. Das Urteil war an Eindeutigkeit nicht mehr zu überbieten: „Das Haus muss weg!“ Und es sei falsch gewesen, dass der Bau- und Planungsausschuss, also die Politik, nicht in die Planung einbezogen worden sei, wurde laut und deutlich gesagt.