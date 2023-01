Entwicklung des Messe-Areals am Annaberg Wie Rheinberg durch Steuern von AH Trading profitieren kann

Dieter Paus, Technischer Beigeordneter im Stadthaus, sprach von einer weit verbreiteten Annahme, die sich so nicht halten lasse. Unternehmen wie AH Trading (oder Amazon, wobei Dieter Paus den Online-Riesen nicht namentlich nannte) zahlten durchaus die ortsüblichen Steuern wie Gewerbesteuer und den Anteil an der Einkommenssteuer, und das in beträchtlicher Höhe – „und zwar in der Kommune, wo sie ansässig sind, also auch in Rheinberg“. Mindestens genau so wichtig seien aber die Arbeitsplätze, die solche Unternehmen vorhielten.