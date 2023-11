Rheinberg zeigt Solidarität Wo die Israel-Flagge weht

Am Rheinberger Stadthaus weht schon seit Wochen eine Israel-Flagge. Zudem eine Ukraine-Flagge, eine blaue Europa- und eine Friedensfahne. „Wir haben zwei weitere Israel-Flaggen geordert“, sagte Bürgermeister Dietmar Heyde auf Nachfrage. Er hat festgestellt, dass es momentan wegen der großen Nachfrage gar nicht so einfach ist, an die Flaggen mit dem Davidstern zu kommen. Und er möchte sich in der Ratssitzung im Dezember gerne absichern, was eine Beflaggung in den Ortsteilen angeht. Die Meinung der Politik dazu ist ihm wichtig.