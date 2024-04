Kulturprogramm in Rheinberg Finale mit drei kulturellen Leckerbissen

Theaterstück „Außer Kontrolle“ Los geht es am Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr, mit der Komödie „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney in einer Aufführung des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel. Zum Inhalt: Richard Willey, seines Zeichens Staatsminister in der Regierung, gleichermaßen von seinen Kollegen geschätzt wie von seinen Gegnern gefürchtet, steigt in einer luxuriösen Suite im ehrwürdigen Westminster Hotel in London ab. Während er seiner Umgebung vorgaukelt, für die Parlamentsdebatte angereist zu sein, ist der eigentliche Grund Jane. Die hinreißende Jane ist Sekretärin und arbeitet für die Opposition, was dem Stelldichein eine pikante Note verleiht. Während sich die Parlamentarier die Köpfe einschlagen, sind Champagner, Kaviar und Austern bestellt und die Ehepartner in angenehmer Entfernung – es könnte alles schön sein. Doch dann hängt vollkommen unpassend ein lebloser Privatdetektiv im Schiebefenster. Der für die unauffällige Beseitigung herbeigerufene Assistent George hat leider die seltene Fähigkeit, aus jedem gelösten Problem drei neue zu erzeugen. Das Chaos nimmt seinen Lauf.