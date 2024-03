Auszeichnung für Rheinberger Kampfsportler Wie das Jiu-Jitsu nach Ossenberg kam

„Du hast diese Auszeichnung verdient“, erklärte Frank Tatzel, Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Rheinberg. Concordia-Vorstand Werner Lampatz lobte die menschliche Seite des Geehrten: „Egal, ob jemand am Grill gebraucht wurde oder eine Betontreppe gegossen werden musste: Du warst immer da, wenn Not am Mann war. Selbst dann, wenn ein Weihnachtsmann gesucht wurde.“ Andreas Raskopf zeigte sich absolut überwältigt von der Ehrung: „Das ist fast schon übergriffig. Nicht ihr müsst dankbar sein, sondern ich muss Danke sagen für all die schönen Jahre unter Freunden“, dann rollten Tränen.