Events in Rheinberg Whisky, Tanz und Oldtimer im To Hoop

Am Sonntag, 15. Oktober, ab 10 Uhr, findet dann wieder ein Oldtimertreffen am To Hoop mit Frühstück im To Hoop statt. An jedem dritten Sonntag im Monat gibt es Frühstück im Alpsrayer Café – auch für Menschen, die keinen alten Schlitten fahren oder kein altes Motorrad haben, mit dem sie auf die Piste gehen können. In Aussicht gestellt werden Frühstücksvariationen, frische Brötchen, selbstgemachte Marmelade und ein Full-English-Breakfast. Selbstgebackenen Kuchen gibt es ebenfalls. Treffpunkt ist der großer Parkplatz am Haus.