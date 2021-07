Polizeieinsatz auf der Bundesstraße 58 : Weselerin in Borth bei Auffahrunfall schwer verletzt

Rheinberg Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr hat sich in Borth auf der Weseler Straße (Bundesstraße 58) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das berichtete die Kreispolizei.

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr hat sich in Borth auf der Weseler Straße (Bundesstraße 58) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das berichtete die Kreispolizei. Ein 28-jähriger Mann aus Wesel war mit seinem Auto aus Fahrtrichtung Alpen/Grünthal-Kreuzung kommend in Fahrtrichtung Wesel unterwegs. In Höhe der Hauses Weseler Straße 226 sei der 28-Jährige auf den vor ihm fahrenden Wagen einer 49-jährigen Frau aus Wesel aufgefahren. Durch die Wucht des Aufprallssei der Pkw der 49-jährigen Autofahrerin auf ein weiteres Fahrzeug geschoben worden, so die Polizei. Dabei habe es sich um einen Transporter gehandelt, der von einem 21-jährigen Weseler gesteuert wurde.