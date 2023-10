In der Alten Kellnerei US-Amerikaner hält Vortrag zu Rheinwiesenlagern in Rheinberg und Büderich

Im April 1945 hat die US Army auf deutschem Boden große Lager für deutsche Kriegsgefangene errichtet. Die Lager am Rhein wurden damals Rheinwiesenlager genannt. Zwei davon waren in der Region: in Rheinberg und in Büderich. Der Amerikaner Merrit P. Drucker beschäftigt sich seit Jahren mit der Geschichte dieser Lager und war schon mehrfach deswegen in Rheinberg. In der nächsten Woche, am Dienstag, 17. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, hält er einen Vortrag zu diesem Thema in Rheinberg. Diese Veranstaltung findet als Kooperationsveranstaltung des Rheinberger Stadtarchivs und der Volkshochschule in der Alten Kellnerei am Innenwall 104 in der Innenstadt statt.