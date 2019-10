Abfallentsorgung in Rheinberg : Werbung fürs Erfolgsmodell Biotonne

Rheinberg Der Dienstleistungsbetrieb und Asdonkshof informierten auf dem Wochenmarkt.

In zwölf von 13 Kommunen im Kreis Wesel gibt es die Biotonne. In Rheinberg seit rund 25 Jahren. Im Prinzip sind die Behälter mit den braunen Deckeln ein echtes Erfolgsmodell. 6100 sind in der Stadt im Einsatz. Zum Vergleich: Die Zahl der Restmülltonnen liegt bei 9600. Es gibt sie in drei Größen – 60, 120 und 240 Liter – und sie machen die Abfallentsorgung günstiger, wie Frank Rumpp, Verwaltungsleiter des Dienstleistungsbetriebs Rheinberg (DLB), erläutert: „Eine Tonne Restmüll kostet 204 Euro, eine Tonne Biomüll nur 97.“ Cornelia Bothen vom Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof ergänzt: „Hervorheben muss man, dass Biomüll nach der Kompostierung noch einer Nutzung zugeführt wird, während Restmüll verbrannt wird.“