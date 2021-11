Einzelhandel in Rheinberg : Werbegemeinschaft will sich auflösen

Das Kastanienfest der Werbegemeinschaft im Oktober, bei dem Sammler Kastanien gegen Äpfel eintauschen konnten, war viele Jahre ein Publikumsmagnet. Foto: x/Rainer Kaußen

Rheinberg Die Rheinberger Kaufleute-Vereinigung ist am Ende. Nur noch wenige Mitglieder, keine Einnahmen und kein neuer Vorstand in Sicht – das führte jetzt zu der Entscheidung. Künftig sollen Veranstaltungen in städtischer Regie laufen.