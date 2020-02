Blaulicht : Wer hatte Vorfahrt? Autofahrer prügeln sich

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kennt die beiden Autofahrer? Foto: dpa/Carsten Rehder

Rheinberg Die Polizei sucht zwei Autofahrer, die sich bereits am Freitag in der Reichelsiedlung in die Haare geraten waren. Es kam zu einer handfesten Schlägerei.

