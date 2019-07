Ehrenamtliche Hilfe : Wer eine Spendentüte kauft, hilft bedürftigen Schülern

Rheinberg Buchhändler Klaus Neumann nimmt fünf Euro pro Tüte und reicht Zeichenblock, Schnellhefter und Stifte an die Schulmaterialkammer weiter.

Zum fünften Mal öffnet Ende August die Schulmaterialkammer, eine ehrenamtlich geführte Abteilung der Rheinberger Kolpingsfamilie. Die Idee: Über Spendengelder werden Arbeitsmaterialien beschafft, die Kinder und Jugendliche im Unterricht brauchen, die aber nicht alle Eltern bezahlen können. Schulhefte, Füller, Zirkel, Schnellhefter oder Federmäppchen. „Wir geben sie bedürftigen Familien“, schildert Achim Jüngst, der das Projekt mit seiner Frau Katja Jüngst federführend betreut. Die Ausgabestelle ist im ehemaligen Konvikt an der Lützenhofstraße 9. Dort, wo auch Bücherei und VHS ihren Sitz haben, lagert die Schulmaterialkammer alles, was vom Spendengeld angeschafft worden ist.

Von Beginn an unterstützt Klaus Neumann, Inhaber der Buchhandlung Schiffer/Neumann am Holzmarkt, die Aktion. Unter anderem durch sogenannte Spendentüten. Die braunen Papiertüten sind gefüllt mit Zeichenblock, Schnellhefter, Bunt- und Bleistiften sowie Radiergummi. Der Gegenwert beträgt fünf Euro. Wer Klaus Neumann diesen Betrag gibt, sorgt dafür, dass eine Spendentüte bei der Schulmaterialkammer landet. „Im vergangenen Jahr waren es 80 Tüten“, so der Geschäftsmann.