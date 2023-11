Hunde-Service in Rheinberg Wenn Winston in die Tagespflege St. Anna kommt, wird gekuschelt

Seit inzwischen einigen Monaten besuchen Birgit Paßmann und ihr Golden Retriever Winston regelmäßig die Gäste der Caritas-Tagespflege St. Anna am Rheinberger Annaberg. Einmal in der Woche kommt das Duo für eine Stunde vorbei und bringt eine freudige Abwechslung in den Alltag der Tagespflege, den die Caritas in dem ehemaligen Kindergarten-Gebäude installiert hat. Birgit Paßmann und Winston kommen vom Hundebesuchsdienst „4 Pfoten für Sie“-