Bürokratie in Rheinberg Ein Schild rettet die Freibad-Rutsche

Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde nahm es mit Humor. In der Sitzung des Sportausschusses konnte er nicht anders als zuzugeben, dass es in Rheinberg „keinen Mangel an skurrilen Geschichten“ gibt. Eine dieser Geschichten ist so schräg, dass weder der Politik, noch der Verwaltung etwas dazu einfiel. Keine gegenseitigen Vorhaltungen, keine Häme, nichts. Es blieben nur noch Kopfschütteln und die Aussicht darauf, dass dieses Thema es vielleicht nicht in die ZDF-Heute-Show, aber doch ganz locker in die Büttensitzungen der kommenden Karnevals-Session schaffen dürfte.