Live-Musik in Rheinberg Weltmusik unter dem Glasdach am Stadthaus

Am Mittwoch, 26. Juni, treten Musiker aus Indien und Deutschland ab 20 Uhr bei einem Konzert unter dem Glasdach am Rheinberger Stadthaus auf. Klassische und indische Einflüsse verbinden sich in der Musik der Mannheimer Jazz-Formation „Neckarganga“ zu Weltmusik. Organisiert wird das Konzert vom Verein Kulturprojekte Niederrhein.