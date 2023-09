Ossenberger Wochenmarkt Alles auf Kinder abgestimmt

Weitere Aktionen für Kinder und Erwachsene seien für dieses Jahr noch auf dem Wochenmarkt geplant, sagte er. So findet am 28. Oktober ein Wochenmarkt für Hund und Katz’ statt. Hierzu sind dann auch alle vierbeinigen Freunde eingeladen. Im November gibt es für alle Tafel-Kunden wieder „Einen Eintopf für Jeden“. Am 16. Dezember findet am Vormittag ein Christkindl-Wochenmarkt statt. An diesem Tag können letzte Weihnachtsgeschenke eingekauft oder Geschenke selbst gebastelt werden.