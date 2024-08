Naturschutz am Niederrhein Reich gedeckter Tisch für die Störche vor dem Abflug

Den Weißstörchen in Nordrhein-Westfalen geht es nach Angaben des Naturschutzbunds so gut wie nie zuvor: 2023 brüteten insgesamt 784 Paare und brachten 1491 Jungvögel zum Ausfliegen. Die Rückkehr des Weißstorches in NRW ist einer der größten landesweiten Artenschutzerfolge der letzten Jahrzehnte. Nur noch drei Weißstorchpaare gab es 1991 in NRW. Der Wappenvogel des Nabu stand einen Flügelschlag vor dem Aussterben, vor allem weil seine Lebensräume der intensiven Landwirtschaft zum Opfer fielen. Hinzu kamen Verluste durch Überlandleitungen, Gifteinsatz, Bejagung in den Durchzugsländern oder Nahrungsmangel in den Überwinterungsgebieten.