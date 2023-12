An der Evangelischen Kirche Weihnachtsmarkt von Orsoyern für Orsoyer

„Entdecke die Magie der Weihnachtszeit in Orsoy, wo Gemütlichkeit auf festliche Stimmung trifft“, lautete die verlockende Ankündigung zum Weihnachtsmarkt vor der Evangelischen Kirche, deren Gemeindemitglieder neben den Bürgerschützen, dem Orsoyer Karnevalskomitee und der DLRG Orsoy für die Organisation des Budenzaubers stehen. Mit dem Verkauf von Glühwein, Grünkohl, Waffeln und Würstchen beteiligen sich die Veranstalter selbst am Angebot und profitieren davon. „Wir werfen alle Einnahmen in einen Topf, begleichen die Kosten und teilen den Rest auf“, so Paul van Holt vom 1. OKK.