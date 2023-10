Niederrheinischer Weihnachtsmarkt Vorfreude auf Budbergs Budenzauber

Er gehört zur Rheinberger Adventszeit wie Lichterketten und Spekulatius: Der Niederrheinische Weihnachtsmarkt Budberg, der am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, zum Bummel durch Budengassen einlädt und zum Treffpunkt für Freunde und Bekannte wird. Ab 11 Uhr wird sich der Hof der Lindenschule am Samstag, 2. Dezember, in eine gemütliche Weihnachtswelt mit Buden, Tannenzweigen und Plätzchenduft verwandelt haben. Insgesamt werden in diesem Jahr 18 Anbieter erwartet, die Handgefertigtes und Dekoratives verkaufen. Mit dabei sind wieder viele alte Bekannte, aber auch auf rund sechs neue Händler dürfen die Besucher gespannt sein. „Es gibt sogar tolle Deko aus Beton“, verrät Angi Schlosser vom Veranstalter Niederrheinischer Weihnachtsmarkt. Neben den 15 vereinseigenen Holzhütten sind auch die drei Bushaltestellen wieder ‚vermietet‘. „Die Wartehäuschen hatten sich im letzten Jahr erstmalig als Marktbuden bewährt“, bestätigt Schlosser. Auch das kulinarische Angebot – unter anderem mit zwei Glühweinständen – zeige sich reichhaltig.