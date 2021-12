Konzert am dritten Advent in Rheinberg : Kirche wird zum swingenden Winter-Wunderland

Die Moerser Blechbläser beim Konzert. Foto: Armin Fischer (arfi)

Orsoy Da Duo „What’s Next“ mit Simone Döring (Piano) und Thorsten Waschkau (Gesang) und die Moerser Blechbläser gaben gemeinsam ein Konzert in der OrsoyerKirche.

Von Erwin Kohl

Seit rund zwei Jahren sind die Pianistin Simone Döring und der Sänger Thorsten Waschkau die kulturellen Aushängeschilder der Evangelischen Kirchengemeinde Orsoy. Als Duo „What’s Next“ traten die Organistin und der singende Presbyter zuletzt am ersten Advent gemeinsam mit den „Moerser Blechbläsern“ in der Dorfkirche Repelen auf. Nach dem großen Erfolg dieses Konzertes folgte am vergangenen Sonntag eine Neuauflage in der Evangelischen Kirche Orsoy.

Der Programmtitel „Swingin’ Christmas“ durfte durchaus wörtlich genommen werden. „In den Liedern ist ganz viel Swing drin. Wir haben ganz bewusst Titel mit Esprit und Schwung ausgesucht, aber auch einige ruhigere Lieder zur Entspannung“, erzählt Simone Döring. Neu arrangiert werden mussten die überwiegend englischsprachigen Titel nicht, sagt Thorsten Waschkau: „Gerade in den amerikanischen Weihnachtsliedern ist der Swing oft schon drin.“ Einen Wermutstropfen gab es allerdings auch. „Mitsingen geht leider nicht, weil wir Maskenpflicht haben“, so Waschkau.

Den Auftakt gestalteten die „Moerser Blechbläser“ in der Besetzung Radion Durbinyi (Trompete) Dirk Wittfeld (Trompete) Michael Hielscher (Horn), Micha Meyer (Posaune) und Joachim Müller (Tuba). Ihr Medley aus Klassikern wie „Vom Himmel hoch“ oder „Stille Nacht“ ließ den angekündigten Swing noch vermissen. Das änderte sich dann jedoch, als Thorsten Waschkau das hierzulande wenig gespielte „A Marshmallow World“ von Peter de Rose anstimmte. Von Simone Döring am Klavier begleitet, bot Waschkau eine ausdrucksstarke Interpretation des vor allem in den USA sehr beliebten Titels.

Nach dem eher ruhigeren und von Waschkau gefühlvoll intonierten Stück „Mama liked the roses“ des US-Singer/Songwriters John Lee Christopher versetzten die Moerser Blechbläser die rund 60 Besucher mit „Sleigh Ride“ von Leroy Anderson fast schon in Partystimmung. Da wippte so manches Tanzbein unter der Kirchenbank vergnügt mit.

Mit seiner kräftigen und dabei kristallklaren Bassbaritonstimme sorgte Waschkau mit dem Titel „Winter Wonderland“ oder „Let it snow“ des Komponisten Jule Styne für vorweihnachtliche Stimmung. Einer der vielen Höhepunkte an diesem Nachmittag war das von den Blechbläsern im Arrangement von John Iveson meisterhaft vorgetragene „Jingle Bells“. Tuba und Trompeten übernahmen im Wechsel die Liedstimme, gefühlvoll unterstützt von Horn und Posaune. Der Funke sprang sofort auf das Publikum über. Das ließ sich schon daran erkennen, dass einige ihren Schlüsselbund als „Glöckchen“ zweckentfremdeten. Weihnachtliche Evergreens wie „Feliz Navidad“ oder das unentbehrliche „White Christmas“ rundeten ein durchweg gelungenes Konzert ab.

(erko)