Premiere in Rheinberg Weihnachtslieder auf den Treppen des Stadthauses

Es war ein Experiment und es ist geglückt. Warum, so hatten sich die Impulsgeber der Kirchengemeinde St. Peter gefragt, kann man nicht mal das Treppenhaus des Stadthauses als Klangraum nutzen? Ein öffentliches Weihnachtsliedersingen mal nicht in einer Kirche oder auf einem Weihnachtsmarkt, sondern im Stadthaus-Flur. So gab es Gespräche mit der Stadt und letztendlich eine Zusage des Bürgermeisters, dass das Foyer auch am Freitagnachmittag genutzt werden könne.