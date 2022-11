Rheinberg Weihnachtskomödie und Kabarett zum Jahresabschluss

Kabarett Am Donnerstag, 8. Dezember, 20 Uhr, wird in der Stadthalle Kabarett serviert mit der „Schlachtplatte 22“ und dem Programm „Die Jahresendabrechnung“. Der Kölner Kabarettist Robert Griess schart jedes Jahr aufs Neue Kollegen um sich, um als Ensemble abzurechnen mit allem, was quer und schiefläuft. Jeder der Künstler für sich ist ein Komik-Knaller – als Ensemble aber sind sie mehr als die Summe ihrer Einzeltalente. Robert Griess organisiert seit 2006 „Schlachtplatten“. Sebastian Schnoy ist Stand-Up-Comedian aus Hamburg und Bestsellerautor. Er hat als Historiker den Blick auf die großen Zusammenhänge. Jens Heinrich Claassen ist Musik-Comedian und Kathi Wolf ist eine Kabarettistin, die kein Blatt vor den Mund nimmt und als Psychologin lustige Ratschläge für alle Lebenslagen parat hält.