Rheinberger Ansichtskarten für einen guten Zweck : Weihnachtsgrüße aus Ossenberg

Ossenberg Carsten Kämmerer verkauft am Samstagvormittag, 12. Dezember, von ihm selbst gestaltete Weihnachtskarten mit drei verschiedenen Ossenberger Motiven auf dem Wochenmarkt. Unterstützt wird er von der KAG-Garde Red Diamonds.

OSSENBERG „Vielleicht freut sich der eine oder andere Verwandte oder Freund gerade in der von Corona geprägten Zeit, in der sich viele nicht sehen können, über ein paar persönliche Zeilen mit bekanntem Motiv“, hofft Kämmerer. Der komplette Erlös kommt den KAG-Tanzgarden zugute. Am Samstag werden auch wieder Chakir Boulakhrif mit seinem Nussstand, Peter Löpers mit Holzarbeiten, die Hospizhilfe und der Imbiss „Zum Holländer“ die anderen Händler unterstützen. up/Foto: CK