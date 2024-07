Mehrgenerationenplatz in Borth Weidenweg-Spielplatz in Borth ist jetzt topmodern

Nach Jahren des Wartens ist der städtische Spielplatz am Weidenweg in Borth endlich fertig geworden. Am Dienstag stellte die Stadt Rheinberg ihn der Öffentlichkeit vor – als einen zeitgemäßen, zentral liegenden und barrierefreien Mehrgenerationenspielplatz, der ein Mittelpunkt im Stadtteil sein soll.