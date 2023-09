Plötzlich auftretende Straßenschäden Stadt Rheinberg sperrt Römerstraße für Autos

Aufgrund von plötzlich aufgetretenen, massiven Straßenschäden hat die Stadt Rheinberg die Römerstraße im Bereich der Bahnhofstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle jedoch wie gewohnt passieren, hat die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mitgeteilt. Es ist eine Umleitung über die Straßen Bahnhofstraße, An der Rheinberger Heide, Alpsrayer Straße und in die entgegengesetzte Richtung ausgeschildert. Von der Sperrung ist auch der Busverkehr betroffen. Die Linie 913 und der Bürgerbus können daher zwei Haltestellen aktuell nicht anfahren. Die Haltestelle Nikolaus-Palm-Straße wird durch die Haltestelle Römerstraße ersetzt. Die Haltestelle Messe Niederrhein wird durch die Haltestelle Heydecker Straße ersetzt. Die Maßnahme wird bis mindestens Ende kommender Woche andauern. Die Stadt Rheinberg bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Maßnahme.