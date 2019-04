Bürgermonitor : Weg an der Bahnlinie – eine Zumutung

Rheinberg In der Nähe des Rheinberger Bahnhofs sammeln sich Dreck, Müll, Hundekot. Ralf Winstroth bittet die Stadt um Abhilfe.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Die Beschwerden über den Zustand des Verbindungswegs an der Bahnlinie zwischen der Bahnhofstraße am Bahnhof und der Annastraße in Rheinberg mehren sich. Es sei nicht mehr hinzunehmen, in welchem Zustand sich der Weg auf der Bahnhofseite befinde, sagt etwa der Rheinberger Karl-Heinz Schmidt: „Es ist kaum zu glauben, wie verdreckt es dort ist.“