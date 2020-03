Rheinberg : Wechsel an der Spitze des Stadtjugendrings

Wechsel an der Spitze des Stadtjugendrings

Stabwechsel beim Stadtjugendring in Rheinberg: Marlene Pötters (Mitte) wurde von Rosemarie Kaltenbach in den Ruhestand verabschiedet, ihr Nachfolger ist Swen Denzau. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Swen Denzau löst Marlene Pöters ab. Die Budbergerin hat sich mehr als 30 Jahre ehrenamtlich um die Jugendarbeit gekümmert. Im Jugendhilfeausschuss gab es Lob für den Jahresbericht des städtischen Jugendzentrums Zuff.

Seit 1986 standen bei der Budbergerin neben den eigenen zwei auch viele andere Kinder im Mittelpunkt. Damals suchte der 1976 gegründete Stadtjugendring einen neuen Vorsitzenden. „Ich wurde gefragt und habe zugesagt“, erinnert sich Marlene Pötters, die seinerzeit über die Tennisabteilung des SV Budberg in den Stadtjugendring gekommen war. Sie sei nicht berufstätig gewesen und habe daher die Zeit für ein entsprechendes Ehrenamt mitgebracht.

Beirat Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbach sagte im Ausschuss, dass im Zuff-Beirat kaum Jugendliche vertreten seien und dieser daher seiner ursprünglichen Idee nicht mehr entspreche. Sie regte an, das Format zu überdenken und andere Möglichkeiten der Beteiligung zu prüfen. Es solle mit den Jugendlichen im Zuff das Gespräch gesucht werden. Ziel sei es, mit ohnen und nicht über sie geredet werden.

Die Organisation der Stadtranderholung war damals das große Thema: drei Tage in Budberg, drei Tage in der Leucht. Mit rund 300 Kindern. „Das hat großen Spaß gemacht, aber meinen ehrenamtlichen Mitarbeitern und mir viel Kreativität abverlangt“, erinnert sich Marlene Pötters. Die Kinder wollten schließlich auch bei schlechtem Wetter beschäftigt sein. Später war die Stadtranderholung, die 2006 eingestellt wurde, Bestandteil des Ferienkompass’, der die Ferienangebote der unterschiedliche Vereine zu einem abwechslungsreichen Programm gebündelt hat. Vieles davon sind wahre Dauerbrenner, die nach wie vor gut bei den Kindern ankommen.

Blutspenden in Alpen

Blutspenden in Alpen : DRK Alpen ehrt „Lebensretter“

In der Räuberstege müssen Kanal und Fahrbahn erneuert werden

Sanierung : In der Räuberstege müssen Kanal und Fahrbahn erneuert werden

Premiere fürs Chorprojekt in Alpen auf November verschoben

Corona in Alpen

Corona in Alpen : Premiere fürs Chorprojekt in Alpen auf November verschoben

Beliebt war auch die Ferienfreizeit in einer Jugendherberge, die Marlene Pötters viele Jahre organisiert hat. Hier ging es aber nicht nur um Spaß und Sport. „Der Besuch von Museen stand ebenfalls auf dem Programm“, so Pötters, die immer auch den Anspruch hatte, dass neben dem Spaß die kulturelle Erfahrungen nicht zu kurz kommen.

Seit einigen Jahren war die Budbergerin nun bereits auf der Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin im Amt. Keine leicht Sache. Es sei zunehmend schwieriger, Menschen für ein Ehrenamt zu finden. Mit Swen Denzau übernimmt nun ein engagierter Rheinberger das Ruder. Denzau hat unter anderem die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr geleitet. Zudem ist er sachkundiger Bürger in der CDU-Fraktion, und an kennt ihn auch aus dem Karneval. Mit den „Wodnods“ steht er bei den Büttensitzungen der Rhinberkse Jonges regelmäßig auf der Bühne der Stadthalle.

Den Grünen gefiel besonders das neue Theaterprojekt, da dort vor allem auch Mädchen als im Zuff noch unterrepräsentierte Gruppe angesprochen würden. Angeregt wurde, gelegentlich auch am Wochenende Aktivitäten im Zuff anzubieten. Für den Caritasverband teilte Manuel Kutz, gleichzeitig ehrenamtlich im MAP-Verein aktiv, mit, dass in diesem Jahr auch in der Reichelsiedlung ein MAP-Projekt umgesetzt werden soll. Die Anträge seien jedoch sehr umfassend. Geplant sei ein größeres Projekt, bei dem das MAP-Team nur ein Baustein sei. Gespräche mit der Verwaltung und Trägern finden statt. Unklar sei noch, welche Eigentümer der Hochhäuser ihre Hauswand für ein Street-Art-Aktion im Rahmen der MAP-Kunstaktion „Artlon“ zur Verfügung stellen würden.