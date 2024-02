Laurens Mulder wird neuer Leiter Wechsel an der Spitze des Salzwerks Borth

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, arbeitet Laurens Mulder seit 2000 in verschiedenen Funktionen für den Konzern. 13 Jahre lang war er zunächst der Technische Leiter und später der Geschäftsführer der Saline Frisia Zout im niederländischen Harlingen, die mit dem Salzwerk Borth eng zusammenarbeitet. Außerdem hat er an der Entwicklung des neuen Kaliwerks Bethune in Kanada mitgearbeitet und zwei Jahre lang das Kaliwerk Neuhof-Ellers bei Fulda geleitet. Auf Unternehmensebene war Mulder fünf Jahre lang für die Zentralbereiche Bergbau, Geologie und Technik verantwortlich und hat zuletzt als Leiter Strategische Projekte die Umsetzung technischer Großprojekte begleitet. Künftig werde der 60-Jährige nicht nur den Standort in Borth leiten, sondern auch den Ausbau und die Sicherung der gesamten Salzproduktion von K+S verantworten, erklärte das Unternehmen.