Stellvertretender Wehrchef : Wechsel an der Spitze der Feuerwehr

Rheinberg Theo Geßmann hört nach 18 Jahren als stellvertretender Feuerwehrchef auf. Für ihn kommt Mario Dröttboom.

Dröttboom ist seit genau 25 Jahren Mitglied der Feuerwehr. Er war sieben Jahre Löschzugführer Nord (Borth-Wallach-Ossenberg), davor sieben Jahre Gruppenführer in Ossenberg. Momentan steht er der Einheit Ossenberg vor, will sich aber künftig auf sein neues Amt als stellvertretender Wehrleiter konzentrieren. Dröttboom ist 48 Jahre alt, ist verheiratet und hat eine 13-jährige Tochter. Er lebt mit seiner Familie in Borth. Beruflich gehört Dröttboom seit 30 Jahren zur Belegschaft des Landtechnikunternehmens Lemken in Alpen. Er ist dort stellvertretender Bertriebsratsvorsitzender. Dröttboom hofft, dass er Ende Mai auch offiziell einsteigen kann. Bis dahin will er an der Feuerwehrschule in Münster zwei Lehrgänge absolviert und bestanden haben. Sie sind Voraussetzung dafür, dass er die stellvertretende Wehrleitung übernehmen kann. Er freue sich auf die neue Herausforderung, sagte der Borther.