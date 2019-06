Kommunales Wasserwerk : Der Wasserpreis bleibt weiter stabil

Erste Bilanz von KWW-Geschäftsführer Georg Tigler. Mit Zahlen des Dürresommers.

Im Rahmen der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat der technische Betriebsleiter Martin Schlenke den Gesellschaftern aus Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck die neue Prozessleittechnik mit Fernüberwachung des Leitungsnetzes sowie das neue geografische Informationssystem „GIS“ präsentiert, was das Netzmanagement auf den Stand der Technik bringt. Deutlich wurde in der Versammlung, dass der Dürresommer 2018 auch an den KWW-Zahlen ablesbar ist. Bei der Wasserversorgung führte er zu einem Anstieg von vier Litern pro Einwohner und Tag auf durchschnittlich 124 Liter. Die Wasserförderung einschließlich des zugekauften Wassers lag zum ersten Mal über 3,5 Millionen Kubikmetern. Im vorigen Jahr gingen 167 Neuanschlüsse ans Netz, das rund 70.000 Einwohner in 20.000 Haushalten versorgt. Das Leitungsnetz misst 500 Kilometer. Der Grund- und Wasserpreis bleibt bei 1,38 Euro brutto und 1,29 Euro netto. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft präsentierte den Unternehmensabschluss und erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.