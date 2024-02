Am Rhein entdeckt Wasserleiche ist obduziert worden

Die Leiche des Mannes, die am 30. Januar in der Nähe der Auskiesung Milchplatz in Eversael von einem Passanten entdeckt worden war (wir berichteten) ist obduziert worden. Das bestätigte ein Sprecher der Kreis-Polizei auf Anfrage. Endgültige Klarheit über die Identität bestehe noch nicht, doch wisse man jetzt, dass der Mann nicht Opfer einer Straftat geworden oder von einem Schiff in den Rhein gefallen sei. Die Polizei geht davon aus, dass es sich vermutlich um einen vermissten Mann aus Rheinland-Pfalz handelt.