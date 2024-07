Fotos „Die Kinder geben uns Energie und Kraft“

Nach drei Wochen Ferienalarm-Zirkus mit 160 Kindern pro Woche hat der Familienbetrieb Rondel Circus for Kids seine Zelte am Orsoyer Sportplatz abgebaut. Was die Zirkus-Profis antreibt. In einer zweistündigen Show konnten die Kinder, die beim Ferienalarm mitgemacht hatten, zeigen, was sie von den Artisten des Zirkus Rondel gelernt haben.