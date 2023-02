Karneval in Rheinberg Was man über den Rosenmontagszug wissen sollte

Sperrungen Ab 11 Uhr wird die Innenstadt am Rosenmontag mit Verkehrszeichen für alle Fahrzeuge gesperrt. Zwischen den Einmündungen Zum Kattewall und Goldstraße erfolgt die Sperrung und der Bereich Holz-/Fischmarkt ist dann nicht mehr mit Fahrzeugen direkt erreichbar. Zur Aufstellung der Wagen wird die Fossastraße ab 12 Uhr gesperrt. Ebenfalls ab 12 Uhr werden die Wälle und die Bahnhofstraße in diese Straßensperrungen einbezogen. Lkw-Sperren (Betonklötze) werden die Einfahrt in die Innenstadt ab 12.30 Uhr verhindern. Folgende Absperrungen werden eingerichtet: auf der Bahnhofstraße in Höhe Mühlenhof; auf der Xantener Straße vor der Einmündung in den Außenwall; Königsberger Straße vor der Einmündung in den Außenwall; auf der Moerser Straße stadteinwärts hinter dem Kreisverkehr und vor der Ausfahrt Außenwall. Die Aufhebung der Straßensperrungen ist nach Umzugsende gegen 18.30 Uhr geplant.