Abfallentsorgung in Rheinberg : Was in die Biotonne gehört und was nicht

Was in die Biotonne gehört und was nicht

Rheinberg Frischer Grasschnitt gehört beispielsweise nicht in die Biotonne, die man mit Zeitungspapier auslegen sollte. Was die Stadt empfiehlt.

Im Rheinberger Stadtgebiet stehen knapp 6400 Biotonnen in unterschiedlichen Größen in Privathaushalten und gewerblichen Betrieben. Die Beliebtheit der Biotonne wachse von Jahr zu Jahr, da deren Nutzung die Abfallgebühren verringere und der Biomüll in hochwertigen Kompost umgewandelt werde, teilt die Stadt mit. Die Stadt gibt Tipps für den Umgang mit der Biotonne. Sie sollte kühl und schattig stehen; den Rand und den Deckel könne man gut mit ein wenig Essig säubern. Empfohlen wird, eine Lage Zeitungspapier oder Reisig unten in die Tonne zu legen, damit Müllreste nicht festklebten. Küchenabfälle sollten bereits in Zeitungspapier eingewickelt werden.