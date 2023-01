Schwimmen in Rheinberg Was es jetzt kostet, das Solvay-Hallenbad zu mieten

2016 hatte der Rat für die Vermietung von Wasserflächen im Hallenbad ein Entgelt in Höhe von 45 Euro pro Stunde je Becken beschlossen. Dabei wurde kein Unterschied zwischen Lehrschwimm- oder Nichtschwimmerbecken gemacht. Die Anmietung einzelner Bahnen sei seinerzeit nicht angefragt worden. „Insofern wurde eine Vermietung von Teil-Wasserflächen nicht geregelt“, hieß es jetzt im Rat. Inzwischen ist die Verwaltung dazu übergegangen, zu Zeiten, zu denen der öffentliche Badebetrieb dies ermöglicht, auch einzelne Bahnen an Dritte zu vermieten, um so eine bessere Auslastung der Wasserflächen zu erreichen. Die Stadt: „Ziel ist es, die enorme Nachfrage nach Schwimmkursen für Nichtschwimmer möglichst zu befriedigen durch Angebote von privaten Schwimmschulen. Mit einer Schwimmschule wurde bereits probeweise ein Nutzungsvertrag geschlossen. Deren erste Schwimmkurse sind mittlerweile gestartet.“