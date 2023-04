Vorbereitung des Martinimarkts Was die Vereine zum Martinimarkt planen

Auf Einladung des Heimatvereins Herrlichkeit trafen sich die Ossenberger Vereine, die sich mit diversen Verpflegungsständen am Ossenberger Martinimarkt beteiligt hatten. Er war wieder auf großes Publikumsinteresse gestoßen. In einem Rückblick wurde die gute Zusammenarbeit der Vereine erwähnt. Von A wie „Aufbau der Hütten“ bis Z wie „Zusammen den Dorfplatz reinigen“ habe alles mithilfe der vielen Freiwilligen bestens funktioniert. Ein herzliches Dankeschön ging in diesem Zusammenhang an Dirk van Dawen, dem Inhaber des Ossenberger Imbisses, der beim Aufbau allen Helferinnen und Helfern Pommes frites und Currywurst spendierte.