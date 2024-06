In der Rheinberger Innenstadt Sommerfest mit viel Musik und Leckereien

Zum Start in die Sommerferien kann die Küche kalt bleiben. Am Samstag, 6. Juli, darf und soll man sich auf der Gelderstraße knubbelsatt essen. Denn die Rheinberger Fußgängerzone wird an diesem Tag zu einer Gourmetmeile. Hausnummer 1 bis 15, könnte man sagen. Denn 15 der 45 in der Vereinigung der historischen Pumpennachbarschaften Rheinbergs gelisteten Nachbarschaften decken dort den Tisch. Unter dreimal drei Meter großen Pavillons wird (fast) alles serviert, was das Herz begehrt: Reibekuchen, Kuchen, Waffeln und Crêpes in allen denkbaren Varianten, Leckeres zur Europameisterschaft, Kulinarisches aus Erdbeeren von Bowle bis hin zu hochprozentigen Shots oder das Beste aus der griechischen Küche.