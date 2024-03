Jung-Unternehmer in Rheinberg Warum Yannik Fricke seine Fischgerichte wieder zum alten Preis verkauft

Nun hat sich der Jung-Unternehmer dazu entschieden, wieder auf das alte Preisniveau zurückzugehen. In der Hoffnung, dass die Kunden dann an seinen Wagen zurückkehren. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und verbindet seine Aktion mit der Hoffnung, dass andere Gastronomie- und Imbissbetriebe möglicherweise seinem Beispiel folgen. Für ihn bedeute die Preissenkung spürbar weniger Einnahmen im Monat. „Das tut weh, aber ich nehme das in Kauf“, so der Fischverkäufer, der betont: „Ich möchte kein Millionär werden mit meinen Geschäft. Aber ich muss auch davon leben können.“