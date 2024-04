Eierpecken in Rheinberg Warum Kindern das Eierpecken heute noch Freude macht

Es wurde im K.O.-Modus gespielt, der Sieger kam in die nächste Runde, der Verlierer erhielt einen Trostpreis. Gestiftet wurden die zahlreichen Preise – darunter Spiele, Fotoalben oder Trinkflaschen – von der Sparkasse am Niederrhein. Hubert von Thenen warf als Schiedsrichter immer wieder seinen geschulten Blick auf den Wettstreit. Von Thenen ist praktisch der Eierpeck-Experte im Sprookverein Ohmen Hendrek. „Wir führen am Abend davor immer einen Vereinswettbewerb im Eierpecken durch und den hat Hubert gewonnen“, macht Rolf Kuhlmann deutlich. Zum zweiten Mal hintereinander übrigens, oder wie Käthi Spolders es ausdrückt: „Er hat sein Ei verteidigt.“ Zu den Regeln gehört nämlich auch, dass der Sieger einer Runde in der nächsten mit demselben Ei anzutreten hat.