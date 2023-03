„Wir müssen Abstreiche machen“ Das Bau-Dilemma der Stadt Rheinberg

Im Zusammenspiel von Politik und Verwaltung in Rheinberg ist es schon zu einer Art Ritual geworden. Die Fraktionen formulieren Anträge zu unterschiedlichen Themen und erteilen der Verwaltung im Stadthaus damit Arbeitsaufträge; ein ganz normales Vorgehen. Fast reflexartig folgt seit rund zwei Jahren als Reaktion darauf der Hinweis, dass die Angestellten und Beamten in der Verwaltung am Anschlag arbeiteten, dass es an Personal fehle und viele Anträge deshalb erst einmal nicht bearbeitet werden können. Als die Stadt jetzt mitteilte, dass sie auch den äußerst wichtigen und dringlichen und lange geplanten Erweiterungsbau für das Amplonius-Gymnasium um mindestens ein Jahr nach hinten schieben müsse, war die Stimmung im Eimer.