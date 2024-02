Kommentar Die Fusion ist alternativlos

Die Entscheidung, dass die vier evangelischen Kirchengemeinden in Rheinberg zu einer Großgemeinde miteinander verschmelzen, kommt nicht überraschend. Und sie muss auch nicht groß in Frage gestellt werden, weil sie alternativlos ist. Wer verfolgt, wie sich die personelle Situation in den Gemeinden analog zur stetig abnehmenden Zahl der Kirchensteuerzahler entwickelt, kann das konsequente Aufeinanderzugehen nur begrüßen. Es hilft nichts, die guten alten Zeiten zu beschwören, als jede Gemeinde mit einer vollen Pfarrstelle, Rheinberg lange Zeit sogar mit eineinhalb, komfortabel ausgestattet war. Die Zeiten haben sich geändert, die Kassen sind leer, die Kirchen müssen mit dem klarkommen, was bleibt.