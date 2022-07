Stadtentwicklung in Rheinberg : Wallstege wird für Wasserwerks-Neubau gesperrt

Rheinberg Das KWW baut zwischen Innenwall und Kamper Straße in Rheinberg eine neue Geschäftsstelle. In wenigen Tagen beginnen die Bauarbeiten.

Noch deuten weder ein Bauzaun noch ein Bauschild darauf hin, dass an der Wallstege in neun Tagen Handwerker und Baumaschinen anrücken. Doch das Kommunale Wasserwerk (KWW) hat die Anwohner von Kamper Straße und Wallstege per Briefkastensendung über den Baubeginn für das geplante Verwaltungsgebäude an der Wallstege in Kenntnis gesetzt. Die Maßnahme könne leider „nicht in aller Stille vonstattengehen“, sondern bringe Behinderungen und Einschränkungen mit sich, heißt es in dem Infoschreiben für die Bürger.