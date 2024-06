An der Klosterkatze soll es losgehen Umbau der Wallanlagen in Rheinberg beginnt

Im Auftrag der Stadt Rheinberg beginnen die Arbeiten an den Wallanlagen und am Stadtburgareal. Am Montag, 24. Juni, soll es an der „Klosterkatze“ losgehen. Die Klosterkatze ist die alte Verteidigungsanlage, die noch als Erhöhung im Wall in Höhe der Einmündung Beguinenstraße zu erkennen ist. Zwei Wochen später soll eine weitere Kolonne mit dem Umbau an der „Wasserkatze“ (das runde Plateau am Kattewall mit Ausblick Richtung Budberg) beginnen und nach den Sommerferien soll noch eine dritte Kolonne kommen, die sich mit dem Umbau des Parkplatzes am ehemaligen Café Püttmann (das ist die Fläche an der Orsoyer Straße zwischen dem Außen- und dem Innenwall am Ortsausgang Richtung Krankenhaus) beschäftigt. Der Parkplatz werde dann in kompletter Größe übergangsweise nicht mehr zur Verfügung stehen.